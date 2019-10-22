FİNANS

Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: - "Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir"

GÜBRETAŞ'ın kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Konya'da şeker pancarı tarlasındaki örnek uygulamasında, verim ve kalitede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç elde edildi.

Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin (GÜBRETAŞ) iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında, Konya'nın Çumra ilçesinde sürdürülen çalışmayla elde edilen yüksek verim, düzenlenen etkinlikte çiftçilere anlatıldı.

İlçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki şeker pancarı arazisinde düzenlenen Şeker Pancarı Hasat Günü'nde, GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programı sayesinde elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Arazideki model uygulamada GÜBRETAŞ'ın şeker pancarına özel geliştirdiği gübre kullanıldı.

- "Etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri çok önemli"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, Türkiye'de ve yurt dışında kurdukları model üretim alanlarındaki hasatta yüksek verim alındığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'de 27 arazinin yanı sıra KKTC'de 2 ve Azerbaycan'da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, çıkan sonuçları da "Hasat Günü" etkinlikleriyle paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

GÜBRETAŞ'ın şeker pancarı tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla ilçede örnek uygulama yaptığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin bilinçlenmesini, bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda uzman ziraat mühendislerimiz model arazilerimizde çalışıyor. Yurt genelindeki tüm çiftçilerimiz, GÜBRETAŞ Üretici Danışma Hattı'nı arayarak veya ücretsiz mobil uygulamamız EGP'yi indirerek tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor."

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettilerDaha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştüİnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çumra Gübretaş İbrahim Yumaklı şeker pancarı

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

50 bin liralık kredi müjdesi

50 bin liralık kredi müjdesi

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.