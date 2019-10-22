Şeker pancarına özel gübre, verimi artırdı

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, Türkiye'de ve yurt dışında kurdukları model üretim alanlarındaki hasatta yüksek verim alındığını söyledi.

- "Etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri çok önemli"

GÜBRETAŞ'ın kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Konya'da şeker pancarı tarlasındaki örnek uygulamasında, verim ve kalitede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç elde edildi.

Bu yıl Türkiye'de 27 arazinin yanı sıra KKTC'de 2 ve Azerbaycan'da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, çıkan sonuçları da "Hasat Günü" etkinlikleriyle paylaşmayı sürdürdüklerini ifade etti.

GÜBRETAŞ'ın şeker pancarı tarımında kalite ve verimliliği artırmak amacıyla ilçede örnek uygulama yaptığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Pancarda, dekar başına 10 ton üzeri hasatla il ortalamasına oranla yüzde 35 ve Türkiye ortalamasına göre yüzde 65 üzerinde verim elde edildi. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin bilinçlenmesini, bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda uzman ziraat mühendislerimiz model arazilerimizde çalışıyor. Yurt genelindeki tüm çiftçilerimiz, GÜBRETAŞ Üretici Danışma Hattı'nı arayarak veya ücretsiz mobil uygulamamız EGP'yi indirerek tarımsal danışmanlık hizmeti alabiliyor."

