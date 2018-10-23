FİNANS

Şeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeli

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde şeker pancarı üreticileri, bölgenin fazla yağış alması nedeniyle üründe büyük kalite ve rekolte düşüşüne maruz kaldı.

Şeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeli

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde şeker pancarı üreticileri, bölgenin fazla yağış alması nedeniyle üründe büyük kalite ve rekolte düşüşüne maruz kaldı. Geçen yıl bölgede üretici 130 bin ton pancar ekimi yaparken bu yıl 30 bin tona kadar düştü. Pancar üreticisi bu yılki ürünle maliyetleri bile karşılayamadıklarından yakınarak "Yılbaşında kampanya bittikten sonra teslim ettiğimiz pancarın parasını alacağız. Özelleştirme sonrası onların bizden ekmemiz için verdiği liste iyi değil. Önümüzdeki yıl pancar ekmeyi ben ve benim gibi çok sayıda üretici düşünmüyor" diye konuştu.
Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından şeker pancarı üreticileri ilk kez tarlalara girip, pancar sökümüne başladı. Fabrikaların alım kampanyalarını sürdürdüğü bölgelerde, üreticiler zorlu şartlarda söktükleri ürünlerini traktör ve kamyonlarla fabrikalara götürülüp teslim ediyor. Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'nda da şeker alımları hızla sürüyor. Trakyalı şeker pancarı üreticisi geçen yıl 130 bin ton ekim yaparken, bu yıl 30 bine kadar düştü. Üreticiler, olumsuz hava şartları nedeniyle de büyük ürün kaybının yaşandığını belirterek, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyledi.
Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, Mart ayından itibaren ekimi yapılan pancarın aşırı yağışlar nedeniyle verim kaybına neden olduğunu belirterek, ayrıca şeker fabrikasının özelleşmesi nedeniyle yaşanan tedirginliklerden üreticinin pancar ekmediğini söyledi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın henüz şeni sahiplerine teslim edilmediğini ve devlet üzerinden alım yaptığını söyleyen Arslan, şunları söyledi:
"Geçen yılki rekolteyle, bu yılki rekolte arasında dağlar kadar fark olacağını görüyoruz. Çünkü resmi kayıtlara göre 6 bin dekar civarında sözleşmeli üretim yapılacak bunun karşılığında da 40 bin ton gibi bir pancar üretimi söz konusu. Bu 40 bin ton pancarı şeker fabrikasının işlemesi rantal olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu arada belirsizlik meydana geldi. Çiftçinin kaygıları bu yönden haklılar. Ama bunun önlenmesi ve ileriki yıllarda pancar üretiminin artırılması için bu özelleştirilen fabrikanın yetkilileri üreticimize açıklamalar yapması gerekir. Örneğin eskiden devlet üretimi yaparken pancar üreticisine hayvanlarına yem olarak kullanılması için yüzde 30 küspe olarak verilirdi. Bundan sonraki süreçte üreticiye bunun parayla verileceği söyleniyor. Bu belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Önceden sözleşme yaptıktaki süreçte çiftçinin ihtiyacı olan bütün girdi maliyetlerin karşılanması noktasında garanti olması lazım ki, pancar ekimleri artsın. Şu an pancar alımları başladı. Fabrikamız faaliyette. Geçen yıla karşılaştırdığımızda 130-135 bin ton üretim gerçekleşti. Ancak bu yıl birden düşmesi, üreticimizin kaygılarından kaynaklı."
ŞEKER ÜRETİMİ 13 BİN TONDAN 2 BİN TONA DÜŞECEK
Şeker İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, Alpullu Şeker Fabrikası'nın geçen yıl 120-130 bin ton pancar işlediğini belirterek, "Fakat bu sene hava şartlarından dolayı verimlerde düşük. Ekim yağışlardan dolayı olmadı. Toplamda 5 bin 600 dekar ekim oldu, bunların toplamında da fabrikamızın bu sene işleyeceği tahmini, 30-35 bin ton. Dekar başına beklediğimiz verimleri alamadık. Geçen yıl dekar başına fabrika ortalaması 7-8 tondu, bu sene ortalamamız 4 tona düştü. Ve şeker oranları geçtiğimiz yıla göre çok düşük. Geçen yıl rekolte 13-14 geliyordu kalite ölçek değerimiz bu yıl, 9-10 geliyor. Bu da çiftçinin alacağı parayı etkiliyor. Geçen yıl 190 lira ton başına ödeme varken bu sene 145 liraya düştü. Önümüzdeki sene üretici bu pancarı bu fiyatlarla nasıl ekecek? Bizim Alpulu Şeker Fabrikası geçen yıl 13 bin ton şeker üretimi yaptı. Bu yıl 2 bin ton şeker elde ederiz" dedi.
'FABRİKA ÖZELLİŞTİ BU SENE 'SON' DİYORLAR'
Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de pancar ekiciliği yapan Sabri Saltık, "Pancarda durum işler acısı. İlkbaharda fazla yağışlar olumsuz etkiledi, bizi, ürünümüz seyrek çıktı. İlaçlama yaptık ama randıman yok. Bir de söylentiler var şimdi şeker oranı düşük, fiyatta düşük olacakmış diye. Sonuçlar iyi değil, mazot, gübre pahalı. Fabrika özelleşti bu sene son diyorlar. Satılmasın. En iyi kazanç yine pancarda. Bu tarladan 200 kilo buğday aldık zarardı yani tümüyle zarar. Pancar nispeten kendini kurtarıyor" dedi.
Pancar fiyatlarının çok düşük olduğunu söyleyen Büyükmandıra Beldesi'nden üretici Süleyman Akbalık, "Pancar fiyatlarımızın bu sene düşük olma nedeni pancar şeker oranın düşük olması. Yılbaşında kampanya bittikten sonra teslim ettiğimiz pancarın parasını alacağız. Özelleştirme sonrası onların bizden ekmemiz için verdiği liste iyi değil. Önümüzdeki yıl pancar ekmeyi ben ve benim gibi çok sayıda üretici düşünmüyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeliŞeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeliŞeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeliŞeker pancarında rekolte düştü, üretici endişeli

PARTNER'Aşkı kapalı yaşarım''Aşkı kapalı yaşarım'
Ekol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdiEkol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdi
İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Kuzey Marmara Otoyolu konut fiyatlarını arttırdı

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Ekol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdi

Ekol cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli geliştirdi

İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"

İletişim fakülteleri ve kurumlar için "Ajans Haberciliği"

Tesla çalışanlarına göre Musk: Kutuplaştırıcı ve ilham verici

Tesla çalışanlarına göre Musk: Kutuplaştırıcı ve ilham verici

İnşaat maliyet endeksi Ağustos’ta yıllık yüzde 33.36 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ağustos’ta yıllık yüzde 33.36 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.