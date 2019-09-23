İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen "Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne" (Principles for Responsible Banking) dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biri oldu.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak, sürdürülebilirliğin, faaliyetlerinin ve stratejilerinin merkezinde olduğunu bir kez daha teyit etti.

Sürdürülebilirlik stratejisini ve iş hedeflerini uluslararası ilke ve taahhütler çerçevesinde geliştirerek, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü bir rol üstlenen Şekerbank, bu alandaki çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacıları arasında yer aldı.

Dünya çapında toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi.