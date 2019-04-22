FİNANS

Şekerbank'ın genel müdürlüğüne Erdal Erdem atandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Şekerbank'ın genel müdürlüğüne Erdal Erdem atandı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem atandı.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız genel müdürlüğü görevine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı saklı kalmak kaydıyla genel müdür vekili olarak görev yapmakta olan Erdal Erdem'in asaleten atanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir." denildi.

Bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu AŞ'de başladı.

Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014'te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017'de Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

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Şekerbank TAŞ

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