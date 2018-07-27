Şekerbank'tan bedelli askerlik kredisi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlıyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi.

Banka, bedelli askerlik kredisi ile 15 bin TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

