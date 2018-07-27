Şekerbank'tan Bedelli Askerlik Kredisi

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlıyor.

Şekerbank, 15 bin liraya kadar 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti almıyor.

