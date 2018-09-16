Şekerbank'tan esnafa Ahilik Haftası'na özel üç ay taksit erteleme imkanı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Ahilik Haftası'na özel sunduğu kampanya ile esnaf müşterilerine, üç aya kadar taksit erteleme seçeneğiyle kredi geri ödemelerine 2019 yılında başlayabilme imkanı sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 65 yıldır üretimi ve üretenleri destekleyen banka, Anadolu'daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan ve Esnaf Bayramı olarak bilinen Ahilik Haftası'na özel geleneksel kampanyasını başlattı.

Banka, 17-23 Eylül'de bu yıl 31.'si kutlanacak Ahilik Haftası kapsamında, ahilik değerlerini günümüze taşıyarak ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayan tüm esnaf ve sanatkarların 150 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor.

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- Taksitler 2019'a ötelenebiliyor

24 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, 3 aya kadar taksit erteleme fırsatı ile finansal destek sağlanan esnafa kredi geri ödemelerine 2019 yılında başlayabilme imkanı da sunuluyor.

28 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında banka ayrıca esnafa özel sunduğu "Üreten Kart" ürününü bir yıl boyunca ücretsiz veriyor.