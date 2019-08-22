FİNANS

Şekerbank’tan esnafa internetten Üreten Kart

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Üreten Kart’a web sitesi üzerinden başvuru almaya başlayan Şekerbank, kolayca yapılan başvuruları hızla sonuçlandırarak esnaf ve işletmelerin aynı gün içerisinde kart sahibi olabilmelerine olanak sağlıyor

İSTANBUL(AA) - “Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda esnaf ve işletmelerin ihtiyaçlarına özel, yeni ve farklılaştırılmış ürünler sunan Şekerbank, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve işletmeler, Şekerbank’ın ticari kredi kartı ile banka kartını birleştirerek sektörde bir ilk olarak geliştirdiği Üreten Kart’a, artık bankanın web sitesi üzerinden kolayca başvuru yapılabiliyor. Üstelik esnaf ve işletmelerin Şekerbank’ın web sitesi üzerinden yapacakları başvurular hızla değerlendiriliyor ve aynı gün içerisinde sonuçlandırılıyor.

Şekerbank’ın 2014 yılında geliştirdiği, Avrupa ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Üreten Kart ürünü ile esnaf ve işletmeler, birbirinden bağımsız kart ve kredi ürün limitlerini barındıran tek bir kart üzerinden tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Üreten Kart ile esnaf ve işletme sahiplerine tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle yani tek bir ekstreyle takip edebilme imkanı sağlanıyor.

-Şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu

Şirket harcamalarını yaparken, aynı zamanda şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu yapıp, kredi tutarını da ATM’den çekebilen Üreten Kart sahibi esnaf ve işletmeler, ATM’den işletme hesabına para yatırabiliyor ve aynı gün içinde tek defada 5000 TL’ye kadar para çekebiliyor.

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Şekerbank Üreten Kart

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