Şekil değiştiren İHA'lar göreve hazır

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarına (İHA), döner kanatlı ve sabit kanatlı araçların avantajlarını tek platformda bir araya getiren "değişken hacimli İHA"lar eklendi.

Kullanım alanı giderek artan İHA'lara yönelik Türkiye'de üretilen çözümlerin sayısı artıyor.

Nurus'un üretim şirketi Numaş bünyesinde yürütülen İHA geliştirme çalışmalarından yeni bir üretici ortaya çıktı. Askeri ve sivil amaçlı İHA çalışmaları bundan sonraki süreçte Numaş-Zyrone Dynamics iş birliğiyle yürütülecek.

Zyrone Dynamics, diğer üreticilerden farklı olarak sabit ya da döner kanatlı İHA'ların avantajlarını tek bir platformda birleştiren "değişken hacimli İHA" geliştirdi.

Konvansiyonel İHA'lar sabit ya da döner kanatlı olarak iki kategoride üretiliyor. Dünyada dikey iniş kalkış yapıp düz uçuşa geçebilen araçlar bulunuyor ancak bunların hepsi bulundukları hacimde sabit kalıyor ve düz uçuşa geçecekleri büyüklük neyse onun gerektirdiği alanlara girebiliyor.

Değişken hacimli İHA ise döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilirken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Bu sayede dar alan ve kısa menzil gerektiren görevlerde hava aracı gerekli manevraları yapıp havada asılı kalabiliyor. Dar alanda başlayıp kırsal alanda devam eden görevleri de başka bir platforma ihtiyaç duymadan yerine getirebiliyor.