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Sektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

 TURİZM Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Global Gastroekonomi Zirvesi ilgi gördü.

Sektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TURİZM Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Global Gastroekonomi Zirvesi ilgi gördü. Ensdüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren İnoksan, sponsorluğunu yaptığı zirvede stant açarak ziyaretçilerini ağırladı.
İkinci Global Gastroekonomi Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sektörün geniş katılımıyla gerçekleşti. Zirvede TURYİD Tedarikçi Üyesi İnoksan, en yakın iş ortaklarından dünyaca ünlü hijyen devi Diversey ile stant açtı. İnoksan stantta; pişirici, Inosmart Kombi Fırın ve BYM Ailesi gibi cihazlara yer verdi. Diversey ise endüstriyel mutfaklar için kullanılması gereken doğru kimyasalları etkinlik boyunca profesyonellerin beğenisine sundu. İnoksanYönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, "Dolu dolu ve önemli isimlerin yer aldığı bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnoksan olarak turizm sektörünün ve yatırımcılarının her daim destekçisiyiz" diye konuştu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer'in açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, yerli ve yabancı konukların katıldığı oturumlarla sona erdi.

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Sektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştuSektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştuSektör temsilcileri Global Gastroekonomi Zirvesi'nde buluştu

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