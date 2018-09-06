FİNANS

"Sektöre can suyu verilmesinde fayda var"

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: - "Birtakım sıkıntıları yaşamamak için yüzde 45 ve hatta yüzde 50'lik ÖTV barajında vergilendirilecek ürün dahi kalmadığı bir ortamda otomotiv sektörüne bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" - "Bu hem mevcut kapasite kullanımlarında iyileştirmeye imkan tanır hem sektör daha efektif çalışabilir hem de yeni yatırımlara ön alabilir" - "Ben bir litrelik motoru olan araç yapıyorum. Bunu İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, Avrupa'nın bütün gelişmiş, gelişmemiş yerlerinde tıkır tıkır satarken Türk iç pazarında satamıyorum bir litre giriş segmentini"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Birtakım sıkıntıları yaşamamak için yüzde 45 ve hatta yüzde 50'lik ÖTV barajında vergilendirilecek ürün dahi kalmadığı bir ortamda otomotiv sektörüne bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Hyundai Assan Ticaret Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Önder Göker, Hyundai Antalya Bayii Cangarlar Otomotiv A.Ş'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, dizel motor-otomatik şanzıman seçeneğiyle gelen 2019 Hyundai Tucson ile ilgili bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Kibar, 20 yılı aşkın süredir Kocaeli'deki Alikahya tesislerinde üretim aktivitelerine devam ettiklerini söyledi. Bu yılki iş hedefleri doğrultusunda 210 bin araçlık üretimleri bulunduğunu hatırlatan Kibar, yurt içindeki daralmanın ardından i10 ve i20 modellerinin yüzde 92'sinin ihracat pazarlarına verildiğini bildirdi.

Döviz kurlarına değinen Kibar, bundaki değişimin kimsenin istediği bir durum olmadığını, halen kurların geldiği noktaların dengelenmediğini, bunun da istedikleri bir durum olmadığını dile getirdi.

Otomotiv sektöründe iç pazarda tüketimin bir miktar azaldığını, yıl sonunda bu daralmanın daha dik bir inişte olacağını öngördüklerini anlatan Kibar, "Otomotiv sektörünün Türkiye'de istihdamda birincil öncülüğü olan bir durumu var. Gerek ana sanayi gerek tedarik zinciri, yan sanayi, bayi ağı, satış sonrası hizmetleri, bunlara komple baktığımız zaman burada birtakım sıkıntıları yaşamamak için yüzde 45 ve hatta yüzde 50'lik ÖTV barajında vergilendirilecek ürün dahi kalmadığı bir ortamda otomotiv sektörüne bir can suyu verilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- Yerli üretime destek isteği

Sektöre "can suyu" beklentileri bulunduğunu vurgulayan Kibar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önerim şu, yerli ürünlerin olduğu segmentlerde, bunun biraz daha tanımlaması iyi yapılarak, en azından yerli üretim, ilave dış ticaret açığı yaratmayacak bir formülle piyasayı canlandırma. Bu hem mevcut kapasite kullanımlarında iyileştirmeye imkan tanır hem sektör daha efektif çalışabilir hem de yeni yatırımlara ön alabilir. Tabii burada tüketicilerin tercihleri de önemli. Yani siz araç alırken hangi aracı alacaksınız diye size empoze edemem. Siz önünüzdeki 40 alternatifin içinden çekip alıyorsunuz. Otomobilin üzerinde çok büyük bir vergi yükü var. ÖTV, KDV var. Zaten aracı aldığınızda hemen hem yüzde 80 veya daha üstü bir miktarı devlete vergi olarak ödüyorsunuz. Burada vergisel düzenleme adetsel artış sağlar, aynı zamanda verginin toplam hasılatında da artış olur. Bu perspektiften konuya bakmak, kazan-kazan formatına dönüştürülebilecek bir formül daha doğru olur."

Şu andaki döviz kurunun seviyesinin Türkiye'nin alım gücünün üstünde olduğunu düşüncesini ifade eden Kibar, "Bazı kısa, vadesi gelmiş yabancı sendikasyon kaynakların tekrar devreye alınmasından sonra TL'nin biraz daha kuvvetlenmesi gibi şahsi bir beklentim var. Çünkü bu döviz kuru Türkiye'deki realiteyi yansıtmıyor. Dolar kuru 4,6-4,7 lira düzeyindeyken sanayicimiz üretip ihracat yapabiliyordu. Rekabetçiydi. Ben turizm gelirlerinin eklenmesiyle yıl sonunda dolar kurunun ineceğini düşünüyorum. Onun için Hyundai olarak biz belli bir dengeyi gözetecek şekilde fiyat artışlarını mümkün olduğunca çok daha geriden yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'deki tüketicilerde, gelir mukayesesi bakımından aynı grup ülkelerdekilerden çok daha lüks tüketim alışkanlığı bulunduğuna işaret eden Kibar, "Ben bir litrelik motoru olan araç yapıyorum. Bunu İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, Avrupa'nın bütün gelişmiş, gelişmemiş yerlerinde tıkır tıkır satarken Türk iç pazarında satamıyorum bir litre giriş segmentini. Ama kardeşimiz c segmenti ürün satın alıyor, ithal alıyor. Bu, toplumsal bir düşünce yapısıyla alakalı. Geri ödeme planına göre ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım, yerli üretimi desteklememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai Assan Ticaret Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Önder Göker de uzun zamandır beklenen dizel motor-otomatik şanzıman seçeneğiyle gelen Hyundai Tucson'un, bunu 4x4 çekiş sistemiyle destekleyeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya hyundai Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

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