FİNANS

Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

EĞLENCE ve mimari aydınlatma alanında faaliyet gösteren Hera LED ile aydınlatma sektöründe dünya devleri arasında gösterilen Slyvania, proje ortaklığına imza atmak için İstanbul Light 2018 Fuarı'nda bir araya geldi.

Sektöre 'ışık' tutmak için el sıkıştılar

İSTANBUL, (DHA) -EĞLENCE ve mimari aydınlatma alanında faaliyet gösteren Hera LED ile aydınlatma sektöründe dünya devleri arasında gösterilen Slyvania, proje ortaklığına imza atmak için İstanbul Light 2018 Fuarı'nda bir araya geldi.

Yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirilen toplantı ve imza töreninde firma yöneticileri, proje ortaklığı hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Slyvania Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, "Slyvania, global olarak her bölgede büyüme hedefleri olan bir firma ve bu kapsamda yatırımlarını büyüterek devam eden bir yapıya sahip. Hera LED son yıllarda izlemeye aldığımız yıldızı parlayan bir firmaydı ve bu anlaşma ile geniş bir coğrafyayı kapsayan bir proje partnerliği yapacağız. Slyvania olarak aydınlatmanın birçok kolunda varız. Hera LED ile de dış cephe aydınlatma sistemleri konusunda proje partneri olacağız” dedi.

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Sylvania Türkiye’nin Genel Müdürü Azim Tuncinar ise yerli üretimin önemini vurgulayarak, "Sylvania Türkiye olarak yerli üretime Haziran ayında ticari kanalda satılan LED armatürler ile başladık. Yerli üretim ürün gamımızı zaman içerisinde arttırmayı hedefliyoruz. Ülkemizde bulunan yerli bir firmanın global bazda bir işbirliği projesinde rol alması bizim için herşeyden önce onur vericidir. Bölgenin önde gelen dış cephe projelerinde Türk malı ürünler kullanılması hem bizim için hem de ülkemiz için gurur kaynağı olacaktır" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

"Ağırlığı Avrupa olan 13 ülkeye ihracatımız var. Ürünlerimizin tamamının AR-GE ve üretim süreçleri bünyemizde bulunmakta, Sylvania ile daha güçlü ve geniş bir pazar ağı ile dünyada söz sahibi olabileceğiz" diyen Hera LED Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Gültekin, "Slyvania ile yapılan proje ortaklığı ile önümüzdeki süreçte başta Ortadoğu ve dünyanın her bölgesinde var olmayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hera LED ve Slyvania yöneticileri proje ortaklığının Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı gibi yerli üretimi dünyanın her bölgesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiler. İmza töreni sonrasında kutlamaları kabul eden Hera ve Sylvania yöneticileri imzanın her iki firma için başarılı olması temennisinde bulundular.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç varTÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var
İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandıİtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

İtalya'nın Güney Tyrol bölgesinde yabancıya konut satışı yasaklandı

TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

TSKB AIIB’den 200 milyon dolar kredi aldı

İskoçya’da dünyanın ilk blockchain kimlik merkezi açıldı

İskoçya’da dünyanın ilk blockchain kimlik merkezi açıldı

Aytemiz, Ankara'daki 15'inci istasyonunu açtı

Aytemiz, Ankara'daki 15'inci istasyonunu açtı

Yağmurlu havalar su geçirmez ürünlere olan talebi artırdı

Yağmurlu havalar su geçirmez ürünlere olan talebi artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.