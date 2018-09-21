Sektörel enerji tüketim istatistikleri

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2017 yılında toplam 107 milyon 265 bin 393 ton petrole eşdeğer enerji tüketimi yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde geçen yıl toplam 107 milyon 265 bin 393 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketildi. Sanayi sektöründe 91 milyon 370 bin 932, hizmet sektöründe ise 15 milyon 894 bin 461 ton eşdeğer petrol enerji harcandı. İmalat sanayi yüzde 42,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 40, ulaştırma ve depolama yüzde 10,2 ile toplam enerji tüketimi içinde en fazla paya sahip sektörler oldu.

Doğalgaz 29 milyon 159 bin 160 ton eşdeğer petrol ile en çok tüketilen yakıt olarak dikkati çekti. Taş kömürü 19 milyon 640 bin 806 ton eşdeğer petrol enerji olarak tüketilirken, üçüncü sırada 12 milyon 721 bin 630 ton eşdeğer petrol ile linyit ve asfaltit kömürü tüketimi yer aldı.

Türkiye'de 2017 yılında nihai enerji tüketimi 51 milyon 276 bin 804 ton eşdeğer petrol olarak hesaplandı.