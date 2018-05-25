Sektörel güven endeksleri

Hizmet sektörü güven endeksi mayısta yüzde 5,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,2 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 97,1 iken mayısta yüzde 5,3 azalarak 92 değerine indi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde "iş durumunun iyileştiğini", "hizmetlere olan talebin arttığını" değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin artacağını" bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe mayısta, bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 6,3 ve yüzde 4,5 azaldı.

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- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta yüzde 3,2 azalarak 97,1 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüşte, son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların arttığını", "mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu" değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların artacağını" bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalması etkili oldu.