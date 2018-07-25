Sektörel güven endeksleri

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 0,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 91,2 iken, temmuzda yüzde 0,7 artarak 91,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Hizmet sektöründe, bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,9 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,8 azaldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 3,1 artarak 97,3 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükselişte, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artması etkili oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı da artış gösterdi.