FİNANS

Sektörel güven endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Hizmet sektörü güven endeksi nisanda yüzde 1,9 arttı, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azaldı

Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,9 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 iken bu ay yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 artarak 78,9 ve 76 ve 94,5 değerlerini aldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 0,1 azalarak 90,6'ya düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 4,6 azalarak 76,1 ve 107,7 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 7 artarak 87,9 oldu.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 54,1 iken bu ay yüzde 0,3 azalarak 53,9'a düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,8 azalarak 40,8 değerini alırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 artarak 67'ye ulaştı.

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hizmet sektörü İnşaat sektörü nisan perakende ticaret sektörü Sektörel güven endeksleri

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