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Sektörel güven endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Hizmet sektörü güven endeksi haziranda yüzde 7,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 yükseldi

Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 7,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 79,4 iken bu ay yüzde 7,5 artarak 85,4 değerine çıktı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,6, yüzde 8 ve yüzde 6,2 yükselişle 81,6, 79,1 ve 95,6 oldu.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 3,7 yükselerek 93,2'ye çıktı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 4,2 artarak 82 ve 91,3 değerlerine ulaştı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 2,4 düşüşle 106,3 değerine geriledi.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 49,8 iken bu ay yüzde 1,3 yükselişle 50,4 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 3,9 artarak 63,6 değerine ulaştı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 37,3'e düştü.

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haziran Sektörel Türkiye İstatistik Kurumu

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