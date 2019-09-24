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Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sektörel güven endeksleri Eylül ayında Ağustos ayına göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Sektörel güven endeksleri Eylül ayında Ağustos ayına göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayındaki 89.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 0.2 artarak 89.3 düzeyine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1.0 artarak 87 ve 85.4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2.2 azalarak 95.4'e geriledi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 2.7 artarak 97.6 düzeyine çıktı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.1, yüzde 1.0 ve yüzde 3.4 artarak 89, 105.8 ve 98.1 değerlerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 55.5 düzeyindeyken, Eylül ayında yüzde 8.3 artarak 60.1'e çıktı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6.6 ve yüzde 9.4 artarak 44.4 ve 75.9 değerlerini aldı. (Grafik - Tablo)

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

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