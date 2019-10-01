"Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"nda geri sayım

Zeytinoğlu, Türkiye sanayisinin merkezi Kocaeli'nin yatırımcılar için pek çok açıdan bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Günümüzde rekabette öne çıkmanız, katma değerli üretim gücünüzle, çevreye ve topluma kattığınız değerle ve inovasyon gücünüzle doğru orantılı. Kocaeli organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 Yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'nun basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonla işletmelerin hem rekabet güçlerini artırmaya hem de bir dünya şirketi olmalarının önünü açmaya odaklandıklarını belirtti.

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine büyük bir güç kattığını söyleyen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Tek başına imalat sanayinin yüzde 13'ünü üreten Kocaeli, 2018 yılında ödediği 73 milyar 451 milyon lira vergi ile İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü ildir. Başka bir deyişle Kocaeli, 71 ilin ödediği vergiyi tek başına ödemektedir. İlimizin ülke ekonomisine sağladığı katkının en büyük göstergesi de budur."

Türkiye'nin en büyük 500 işletmesinin 79'unun Kocaeli'nde faaliyet gösterdiğini aktaran Zeytinoğlu, ilde bulunan yaklaşık 2800 firmanın 307'sinin de doğrudan yabancı sermayeli olduğunu vurguladı.

Zeytinoğlu, "Türkiye araç üretiminin yüzde 36'sı; kimya sanayinin yüzde 27'si, metal sanayinin yüzde 19'u Kocaeli’nde gerçekleşiyor. 14 adet organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Kocaeli'nde 2 serbest bölge ve 5 Teknopark bulunuyor. 126 firmanın Ar-Ge Merkezi, 15 firmanın Tasarım Merkezi de Kocaeli’nde hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, 2008 yılından bu yana düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu ile başarılı sanayi şirketlerini ödüllendirmek ve onlara rehberlik edecek bir vizyon sunarak ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi ve "Organizasyonumuzu 2010 yılında Doğu Marmara firmalarına, 2015 yılında ise Marmara Bölgesi'ndeki tüm firmalara açtık. Organizasyonumuza her yıl katılım artıyor. 2016 yılında toplam başvuru sayısı 117 iken 2018 senesinde 136'ya yükseldi. Bu bizim için oldukça sevindirici. Bu yıl bölgemizin tamamında rekor sayıda başvuru bekliyoruz." dedi.