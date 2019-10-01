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"Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"nda geri sayım

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Sanayi Odası, Marmara Bölgesinin başarılı sanayi kuruluşlarını Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu ile bu yıl 12. kez ödüllendirmeye hazırlanıyor - KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Organizasyonla, işletmelerin rekabet güçlerini artırmaya ve bir dünya şirketi olmalarının önünü açmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde 12'ncisi düzenlenecek Marmara Bölgesinin tamamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yönelik "Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu"na başvurular 4 Kasım'a kadar devam ediyor.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 Yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'nun basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonla işletmelerin hem rekabet güçlerini artırmaya hem de bir dünya şirketi olmalarının önünü açmaya odaklandıklarını belirtti.

Zeytinoğlu, Türkiye sanayisinin merkezi Kocaeli'nin yatırımcılar için pek çok açıdan bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Günümüzde rekabette öne çıkmanız, katma değerli üretim gücünüzle, çevreye ve topluma kattığınız değerle ve inovasyon gücünüzle doğru orantılı. Kocaeli organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları, serbest bölgeleri, Bilişim Vadisi, Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin çokluğuyla yatırımcıların ve şirketlerin ihtiyaç duydukları ekosistemi sağlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine büyük bir güç kattığını söyleyen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Tek başına imalat sanayinin yüzde 13'ünü üreten Kocaeli, 2018 yılında ödediği 73 milyar 451 milyon lira vergi ile İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü ildir. Başka bir deyişle Kocaeli, 71 ilin ödediği vergiyi tek başına ödemektedir. İlimizin ülke ekonomisine sağladığı katkının en büyük göstergesi de budur."

Türkiye'nin en büyük 500 işletmesinin 79'unun Kocaeli'nde faaliyet gösterdiğini aktaran Zeytinoğlu, ilde bulunan yaklaşık 2800 firmanın 307'sinin de doğrudan yabancı sermayeli olduğunu vurguladı.

Zeytinoğlu, "Türkiye araç üretiminin yüzde 36'sı; kimya sanayinin yüzde 27'si, metal sanayinin yüzde 19'u Kocaeli’nde gerçekleşiyor. 14 adet organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Kocaeli'nde 2 serbest bölge ve 5 Teknopark bulunuyor. 126 firmanın Ar-Ge Merkezi, 15 firmanın Tasarım Merkezi de Kocaeli’nde hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, 2008 yılından bu yana düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu ile başarılı sanayi şirketlerini ödüllendirmek ve onlara rehberlik edecek bir vizyon sunarak ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi ve "Organizasyonumuzu 2010 yılında Doğu Marmara firmalarına, 2015 yılında ise Marmara Bölgesi'ndeki tüm firmalara açtık. Organizasyonumuza her yıl katılım artıyor. 2016 yılında toplam başvuru sayısı 117 iken 2018 senesinde 136'ya yükseldi. Bu bizim için oldukça sevindirici. Bu yıl bölgemizin tamamında rekor sayıda başvuru bekliyoruz." dedi.

- Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu hakkında

Basın toplantısında verilen bilgilere göre, Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'yle, KSO; yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülke ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarının belirleyerek, onları ödüllendirmeyi hedefliyor.

Başvuran firmalar, "Verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam ve çalışanların geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi." kriterleri üzerinden performansları ölçülecek.

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu'na başvurular, 4 Kasım'a kadar www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden yapılabilecek. Ödül almaya hak kazanan firmalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla aralık ayının ilk haftasında düzenlecek ödül töreninde duyurulacak.

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"Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu" Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

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