Sektörlerde toplam cirolar Nisan’da yıllık yüzde 14.9 arttı

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi ve hizmet sektörlerindeki yüksek artışlarla, Nisan’da yıllık bazda yüzde 14.9 arttı. Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Ciro Endeksleri, Nisan 2019” verilerine göre, yıllık bazda;

- Sanayi sektöründe ciro yüzde 23.3,

- Hizmet sektöründe ciro yüzde 23.9 ve

- Ticaret sektöründe ciro yüzde 12.2 artarken,

- İnşaat sektöründe ciro yüzde 14 azaldı,

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11.6 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.7 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. (Grafik&Tablo)



