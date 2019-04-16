Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı

İstanbul, 16 Nisan (DHA) - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi ve hizmet sektörlerindeki yüksek artışlarla, Şubat’ta yıllık bazda yüzde 13.6 arttı. Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Ciro Endeksleri, Şubat 2019” verilerine göre, yıllık bazda;

- Sanayi sektöründe ciro yüzde 19.7,

- Hizmet sektöründe ciro yüzde 20.2 artarken

- Ticaret sektöründe ciro yüzde 13,

- İnşaat sektöründe ciro yüzde 22 azaldı,

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 7.3 azaldı.” (Grafik&Tablo)



