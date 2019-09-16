Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

İstanbul, 16 Eylül (DHA) - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları, sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışlarla, Temmuz ’da yıllık bazda yüzde 12.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı.

TÜİK’in açıkladığı “Ciro Endeksleri, Temmuz 2019” verilerine göre, yıllık bazda;

- Sanayi sektöründe ciro yüzde 12.5,

- Hizmet sektöründe ciro yüzde 23,

- Ticaret sektöründe ciro yüzde 12.2 artarken,

- İnşaat sektöründe ciro yüzde 6.8 azaldı,

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.1 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 9.2 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.6 arttı." (Grafik & Tablo)



