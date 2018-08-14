"Sektörümüzde birçok babayiğit var"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye ekonomisinin hassas bir sınav verdiğini belirterek, "Bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Turnacı, yaptığı yazılı açıklamada, bu dönemde sektör mensuplarının özveri ve milli birlik inancı içerisinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Türkiye pazarında 2017 yılı verilerine göre iletişim teknolojileri alanındaki donanım pazarı büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar civarında olduğunun söylenebileceğini belirten Turnacı, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlılığı en aza indirmenin fazlasıyla önemini hissettiğimiz bugünlerde biz de yerli ve milli markalar ile istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Gerek teknoloji açısından gerekse kaynaklarımızın ülkemizde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı, istihdam oranına olumlu etkisi olacağını ve bu yönelmenin hızla desteklenerek sonuca gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.