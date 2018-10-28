Sektörün en ağır fuarında 20 milyon dolarlık satış

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYADA bu alanda tek olan 4'üncü Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na 42 ülkeden 22 bin 765 ziyaretçi katıldı. 240 firmanın stant açtığı fuarda, yaklaşık 20 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı bu yıl 4'üncü kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 240 firmanın katıldığı fuarda, toplam ağırlıkları 60 bin ton olan 2 bin 500'den fazla blok mermer sergilendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve bu yıl ilk defa katılan İtalya'dan toplam bin 300 TIR'la fuar alanına gelen mermerlerin neredeyse tamamı satıldı. Sona eren fuar hakkında bilgi veren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, farklı ülkelerden iş insanlarının 240 firma ile fuar alanında buluştuklarını belirtti. 'Sektörün En Ağır Fuarı' sloganıyla açtıkları bu fuarı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Ersözlü, "2 bin 500'den fazla 60 bin ton mermer sergilendi. Bu blok mermere baktığınızda 33 farklı ilden Bursa'ya geldi. Türkiye'nin en güzel desenli blok mermerleri burada fuarda alıcılarla buluştu" dedi.

'SEKTÖRÜN İHRACATINA KATKI SAĞLADIK'

Yapılan fuardan memnun olduklarını belirten İlhan Ersözlü, "Fuar gayet başarılı geçti. Tabi bizim memnun olmamız tek başına yeterli değil. Katılımcı firmaların ve sektörün de memnuniyeti önemli. Firmalara sorduğumuzda çok mutlu olduklarını, fuarın gayet başarılı geçtiğini burada sergilenen blok mermerlerin tamamına yakınının satıldığını söylediler. Bizler de çok mutlu olduk ve buradan sektörün ihracatına büyük katkı sağladık. Şu anda fuar alanında sergilenen blok mermerlerin değeri yaklaşık 20 milyon dolar. 20 milyon dolarlık da sıcak satış yapıldı. Bu da güzel bir gelişme. Bu fuarın bir özelliği de dünyada tek olması. Dünyada blok mermer ihtisası konusunda başka fuar yok. Bu özelliği ile de zaten dışarıda marka bir fuar haline geldik. Biz bu fuarın önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Geçen seneye göre Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın büyüdüğünü ifade eden Ersözlü, "Sergileme alanı olarak yüzde 20 civarında bir büyüme oldu. Blok mermer adedinde de geçen seneye göre yüzde 25 gibi bir büyüme var. Yani büyümelerin fuarı oldu. Bu fuarı önümüzdeki yıl da yine büyüteceğiz. Dış alanda prefabrik olarak bir hol ilave etmiştik. Onu ikiye çıkarıyoruz. Çünkü çok fazla katılmak isteyen firmalar ve ülkeler var. Bu yıl ilk defa İtalya katıldı. İtalya'dan blok mermer getirildi. Önümüzdeki yıl her halde bu sayı 5-6 ülkeye çıkacak gibi gözüküyor. Şu anda Hindistan'dan, Çin'den, Afrika'dan, Kuzey Afrika ülkelerinden ve Uzak Doğu'dan talepler aldık" dedi.

MERMERCİLİĞİN ANA VATANI TÜRKİYE'DİR ALGISI

2015 yılında fuarın ilkini gerçekleştirdiklerinde 550 blok mermer sergilediklerini söyleyen MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, "4 yıl içinde 2 bin 500 blok sergiledik. Fuarımız 4 yılda 5 kat büyüdü. Zannediyorum, dünya fuar tarihinde ender görülen olaylardan biridir. Kastamonu'dan, Diyarbakır'dan, Ağrı'dan, Sivas'tan gelen mermerci arkadaşlarımız var. Zannediyorum; yine bir dünya rekoru bu fuarda bizim mermer ocakçılarımız tarafından kırıldı. Burada iç piyasaya yönelik değil, daha çok ihracata yönelik satış yapılıyor" şeklinde konuştu.

Fuar sayesinde birkaç yıl sonra 'mermer ocakçılığının ve blokçuluğun ana vatanı Türkiye'dir' algısı oluşacağını belirten Efendioğlu, "Bu algı, bu fuar sayesinde oluşacak. Bu da çocuklarımız için çok önemli. Ben bu fuarı bu açıdan çok önemsiyorum" diye konuştu.