Selçuk Bayraktar: bütün dünyada yankı bulacak

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenecek TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi'nde bugün yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.
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