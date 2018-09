Selçuk Bayraktar: Festivaldeki çocuklar gelecekte Elon Musk’un işini yapacak

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda karşılayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Festivaldeki çocuklar gelecekte Elon Musk’ın yaptığı işi yapacak” dedi.

Bayraktar, insansız hava araçlarını üreten Türkiye'nin gelecekteki yeni beyinlerini bu festival ile gün yüzüne çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Festival için İstanbul Yeni Havalimanı’na 40 noktadan otobüsler de kaldırılacak. Gençlere 2 milyon liraya yakın malzeme desteği 2 milyon liraya yakın da para ödülü verilecek.

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne sayılı günler kaldı. Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışan gençleri desteklemek, çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenecek Teknofest İstanbul 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival ile ilgili Baykar’ın merkezinde bilgiler verdi.

Ziyaretçi sayısı 200 bini geçecek

İstanbul’un 40 farklı noktasından 4 gün boyunca festivalin yapılacağı İstanbul Yeni Havalimanı’na ring seferleri düzenlenecek. Perşembe ve Cuma günleri okul grupları doğrudan okullarından ve üniversitelerinden taşınacak. Sadece 200 bin kişiyi Teknofest taşımayı planlıyor. Teknofest, gençlere 2 milyon liraya yakın malzeme desteği 2 milyon liraya yakın da para ödülü verecek.

“Gençlerimiz gelecekte Elon Musk’un işini yapacak”

Türkiye ve yurt dışından festivale büyük ilgi gösterildiğini belirten Bayraktar, “İnsansız savaşan uçak yarışması var; roket yarışması var" dedi ve ekledi:

"Yarışma bir ABD ve bir de Türkiye’de yapılıyor. Şimdi bu roketi yapan çocuklar gelecekte Elon Musk’ın yaptığı işi yapacak. Biz önünü kesmezsek bu gençlerin bunu yapacaklar. Aynı gençleri ABD’ye koyuyorsunuz Aziz Sancar oluyor. Kardeşlerimiz ilkleri oynayacaktır. Dünyanın en iyi hacklerları katılıyor. Türkiye’den inanılmaz ilgi var. Bu alanda bir açlık var. 25 farklı ülkeden 65 en iyi drone yarışmacısı katılacak. Hacker yarışmasına ise 2 bin 357 kişi başvurdu. Dünyanın ey iyi hackerları geliyor. Ziyaretçi sayısı 200 bini geçecek. Festivalde 2 bin takım bu da 8 bin öğrenci ediyor. Dünyanın en iyi girişimlerini davet ettik. 60 ülkeden fazla binin üzerinde başvuru var. Enerji, gıda, tarım gibi konularda. Finalde 200 girişimi sahneye çıkaracağız; 100 tanesi Türk olacak.”

“Bize festival yetişmiş insan kaynağı olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençlere ödül vermek için festivale katılacağını belirten Bayraktar, “Rekor katılım var. İnşallah daha sonraki festival Atatürk Havalimanı’nda yapılacak. Festivalde 80’den fazla uçak olacak. Festivalde büyük paydaş sponsorlar var. Bu festival onlar ve hepimiz için ciddi bir yetişmiş insan kaynağı olacak” diye konuştu.

12 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışmaları

Festival kapsamında, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dahil olmak üzere 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor. Her bir yarışmanın, yarışma ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren paydaşı bulunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat yer alıyor. Teknofest İstanbul’da birbirinden renkli, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye keyifli deneyimler sunacak etkinlikler düzenlenecek.

Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi de olacak

Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor olacak. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak. Ziyaretçi deneyimi kapsamında, teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunuyor ve deneyimletiyor olacaklar. Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam bir konser verilecek.

World Drone Cup

Teknofest, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 km hıza ulaşabilen drone’lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.

Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi

Türkiye’nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını biraraya getiriyor. Take-Off, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu desteğiyle düzenleniyor. Beş farklı alanda başvuruların kabul edildiği Take-Off kapsamında, katılmaya hak kazanan teknoloji girişimleri, kendi kategorilerinde yer alan diğer girişimlerle yarışacak. Enerji ve Çevre Teknolojileri, Sağlık, Lojistik, Uzay Teknolojileri ve Savunma; Eğitim Teknolojileri ve Tarım ve Gıda Teknolojileri alanlarında her kategoride 40 girişim olmak üzere toplam 200 girişim yarışacak. En başarılı 15 yabancı girişim 1 yıl boyunca İstanbul’da ücretsiz ofis desteğinin; en başarılı 10 Türk girişim ise 1 hafta boyunca Silikon Vadisi’nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak.

HackIstanbul 2018 yarışması

Teknofest kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü hackerların da aralarında bulunduğu 2000’e yakın katılımcı büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA’nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı bu büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi ECSO da Teknofest’te yer alacak. HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek.

Demirören de festivalin sponsorlarından

Festivalin diğer paydaşları arasında AA, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.