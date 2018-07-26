FİNANS

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 17:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'ye gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılması gerektiğini belirterek, yarın toplanacak Süt Konseyi'ne çağrıda bulundu.

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılması gerektiğini belirterek, yarın toplanacak Süt Konseyi'ne çağrıda bulundu. Bayraktar, "Buradan Süt Konseyi'ne sesleniyorum; muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Süt işleyen sanayicimize de sesleniyorum; bu kaynağı kurutmayalım, bu kaynak onlara lazım" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli'de Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hamdi Gemici ile İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdür Vekili Yılmaz Erkaya ile bir süre görüşen Bayraktar, daha sonra sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek için ilçe ziraat odaları başkanlarıyla toplantı yaptı. Basın mensuplarına süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılmasını gerektiğini, üreticinin maliyetlerinin arttığını söyledi.
Denizli'ye oda başkanlarıyla görüşmek için geldiğini belirten Bayraktar, "Oda başkanlarıyla tarım ve hayvancılığı masaya yatıracağız. Görüşleri alacağız, çözüm yollarını bulmaya çalışacağız. İlgili bakanlara sorunları taşıyacağız. Kur artışı ve enflasyon çiftçinin maliyetini artırdı. Türkiye'nin her yerinden 'Maliyetler arttı, desteklerin artması gerek' diye talepler var. Başta mazot olmak üzere gübre ve yemde ciddi manada maliyet sorunu yaşıyoruz. Özellikle Süt Konseyi cuma günü toplanacak, yeni bir fiyat belirleyecek. Şu andaki süt fiyatları Türkiye ortalamasında, 1 lira 36 kuruş civarında. Bazı yerlerde 1.5 lira. Ama biz şunu iddia ediyoruz; sütte sürdürülebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından, hayvanları kesime göndermememiz açısından, muhakkak paritenin 1.5 olması gerek. Yani 1 kilo süte 1.5 kilogram yem alabilmeliyiz. 1 civarında, bunu yukarıya almamız lazım. Yemde ya ciddi manada destek sağlanacak, maliyet aşağıya çekilecek ya da süt fiyatlarını yukarıya çekmek durumdayız" diye konuştu.
Yarın toplanacak Süt Konseyi'ne çağrıda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:
"Buradan Süt Konseyi'ne sesleniyorum; muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Sanayicimize de sesleniyorum; kaynağı kurutmayalım, bu kaynak onlara lazım. Sütümüzü alıyorlar, işliyorlar, ürün haline getiriyorlar. Katma değer katıyorlar. Hiçbir itirazım yok ama onlar ürünlerine zam koyarken, bizim fiyatlar aylarca sabit gidiyor. Benim fiyatlarım sabit gidiyor, o zaman yem fiyatlarını da sabitleyelim. Onları sabitleyemiyoruz, problem orada. Dolayısıyla muhakkak suretle süt fiyatlarına zam bekliyoruz. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır. 2 lirayı yakaladığımızda süt hayvancılığının şahlandığını görürüz. Hem gübrede hem mazotta ve yemde desteklerin artmasını bekliyoruz. 2018 bütçesine bunu koydurabilirsek, 2019'da ödenmiş olacak. Zaten mazotta ilave destek verilecek. Özellikle gübre zamlarını takip ediyoruz, destek bekliyoruz. 4.5 milyon üyemiz var. 20-25 milyon aileye hitap ediyoruz."
Bayraktar, açıklamasının ardından oda başkanlarıyla toplantıya devam etti.

FOTOĞRAFLI

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladıVali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyorGüvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Diğer Haberler
Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.