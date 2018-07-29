FİNANS

"Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında durma işidir"

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız." dedi.

Arslan, Öz-Taşıma İş Sendikası Kayseri Temsilciliğinin açılışında, Türkiye'de sendikacılık alanında önemli işler yapıldığını söyledi.

Toplu sözleşmeler konusunda geçmişte zorlu süreçler yaşandığını belirten Arslan, "Bütün sorunların çözümünü bir sözleşmede başaramayabiliriz ama bir niyet var, samimiyet var, karşılıklı anlayış var. İnanıyorum ki zaman içinde bu süreçleri adım adım istediğimiz noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Kayseri belediyelerinde 27 yıldır örgütlü olduklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Kayseri belediyelerinde 27 yıldır varız. Çok şükür 27 yılda 27 gün kriz yaşamadık. Neden? Bütün sorunlarımız çözüldüğü için değil. Her iki tarafın iyi niyetle ve sorumlu davranmasıyla sağlandı. Bu sorumlu davranma hem belediyelerimize hem de bize kazandırdı. Sendikacılık risk alma işidir. Sendikacılık inandığınız doğruların arkasında bedeli ne olursa olsun durma işidir. Bunu başardığınız ölçüde kamuoyundan takdir alırsınız."

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı yapıldı.

Açılışa, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Fındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyorFındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyor
Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdiBelediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kayseri Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Temsilciliği

En Çok Okunan Haberler

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyor

Fındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyor

Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

Çanakkale’ye 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.