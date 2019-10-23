Afrika kıtasında önemli bir merkez haline gelen Senegal'de uluslararası Yenilikçi Girişim ve Liderlik Forumu (FIELD) firmaların yoğun katılımıyla başladı.

Başkent Dakar'daki King Fahd Palas'ta, Avrupa Birliği'nin (AB) finansman desteğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek forumda gıdadan tekstile, elektronikten makineye üretim yapan 20'den fazla firma stant açtı.

Daha çok Senegal, Tunus ve Faslı firmaların yer aldığı FIELD fuarı 2 gün sürecek.

- Türkiye'den gözlemci yatırımcılar

FIELD'in organizasyonunu üstlenen kuruluşlarından Diafrikinvest'in Koordinatörü Sabrina Coulibaly Seck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIELD'in öncelikli amacının Senegal'de girişimcilere yatırım fırsatları sunmak olduğunu söyledi.

Organizasyona dahil olmak isteyen yatırımcıların field.cjdsenegal.com sitesi üzerinden kayıt yapabileceğini belirten Seck, bunun yanında ülke hakkında sorulacak sorulardan, ekonomik yapıdan, fırsat eşitliğine varıncaya dek her konuda katılımcılara yardımcı olup onları yönlendirdiklerini ifade etti.

Seck, foruma Türkiye, Fransa gibi ülkelerden de gözlemci yatırımcıların katıldığını ifade ederek, bir sonraki organizasyonda daha çok ülkeden daha çok katılımcının katılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

