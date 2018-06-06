FİNANS

"Senin ipin kimin elinde biliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "(Meral Akşener'in TİKA ile ilgili sözleri) Senin TİKA'yı niye kapatmak istediğini biliyoruz. Pensilvanya'dakinin okullarının olduğu yere TİKA gittiği ve o rahatsız olduğu için sen, onun emriyle 'TİKA'yı kapatacağım.' diyorsun. Kapatamayacaksın. Allah bunu sana nasip etmeyecek"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA) yönelik iddialarına ilişkin, "Senin TİKA'yı niye kapatmak istediğini biliyoruz. Pensilvanya'dakinin okullarının olduğu yere TİKA gittiği ve o rahatsız olduğu için sen, onun emriyle 'TİKA'yı kapatacağım.' diyorsun. Kapatamayacaksın." dedi.

Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar programında yaptığı konuşmada, Denizli'nin halkın desteği ve dualarıyla hak ettiğini aldığını, bu sayede Ege'nin vizyon kenti olduğunu söyledi.

Meral Akşener'in Denizli'de kendisine yönelik söylediği sözleri hatırlatan Zeybekci, "Gelip Denizli'de sizin kardeşinize hakaret ediyor. Bırak bir kadını, erkeğin bile ağzına almayacağı lafları Denizli'nin meydanında... Bir de çıkmış 'cumhurbaşkanı adayıyım, ben liderim.' diyor. Senin ipinin kimin elinde olduğunu biliyoruz. Senin TİKA'yı niye kapatmak istediğini biliyoruz. Pensilvanya'dakinin okullarının olduğu yere TİKA gittiği ve o rahatsız olduğu için sen, onun emriyle 'TİKA'yı kapatacağım.' diyorsun. Kapatamayacaksın. Allah bunu sana nasip etmeyecek." diye konuştu.

Bir vatandaşın açtığı "Merkel istemese de biz sizin yanınızdayız, Almanya'dan selam" yazılı dövize işaret eden Zeybekci, "Bizim için değerli olan şudur: Allah'ın muhabbeti bizim için değerlidir, milletin muhabbeti bizim için önemlidir. Gerisi umurumuzda bile değildir. İster sevsinler, ister sevmesinler. Zaten şüphe ederiz onlar severse, demek ki yanlış bir şey var demektir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener nihat zeybekci TİKA

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