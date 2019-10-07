Sentix: Euro Bölgesi yatırımcı güveni -16.8'e düştü.

Robert Badendieck / İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni endeksi verilerine göre yatırımcı güveni -15.5'ten, -16.8'e düştü.

Sentix'in açıkladığı verilere göre, yatırımcıların ekonomik gelişmelere ve piyasalara olan güvenlerini ölçen endeks, arka arkaya beşinci düşüşüyle birlikte, yatırımcı güveni 2014'ten bu yana en zayıf düzeylere indi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, “Ekonomide Ekim ayına ilişkin aşağı yönlü öngörüler üzerine, merkez bankaları tarafından alınan önlemlere pozitif bir reaksiyon alınmadı" dedi ve yatırımcılarda bir durgunluğun yaklaşmakta olduğuna ilişkin güçlü bir beklenti olduğunun altını çizdi.

