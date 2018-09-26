Sera pazarında hedef Orta Doğu ve Afrika

İSTANBUL (AA) - Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Bülent Aytekin, dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın (Growtech Eurasia Tarım Fuarı) 28 Kasım-01 Aralık'ta Antalya Expo Center'da düzenleneceğini bildirdi.

Growtech Eurasia'nın konuya ilişkin açıklamasında görüşlerine yer verilen Aytekin, küresel sera pazarının 10 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip olduğunun tahmin edildiğini, amaçlarının, "Türkiye'de sera imalat sektörünü geliştirmek ve bu pastadan daha fazla pay almak" olduğunu, bunun da yeni pazarlarla sağlanabileceğini aktardı.

Son dönemde ağırlıklı olarak Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Hollanda ve Almanya'ya ihracat yaptıklarını kaydeden Aytekin, şu bilgileri verdi:

"SERKONDER olarak 28 Kasım-01 Aralık'ta Antalya Expo Center'da gerçekleşecek dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan ve uluslararası katılımcı ile ziyaretçinin bir araya geldiği Growtech Eurasia Tarım Fuarı'na katılacağız. Bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve markanın katılımı bekleniyor. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Growtech sayesinde özellikle Orta Doğu ve Afrika pazarlarında önemli alıcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Her yıl ortalama 85 bin kişinin ziyaret ettiği Growtech'te hem büyük üreticilerimizle hem de seracılıkla uğraşan çiftçilerimizle aynı anda bir araya gelebiliyoruz."