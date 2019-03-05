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"Seracılıkta dijital teknolojileri desteklemeye başladık"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz" - "Yerli ve milli üretim öncülüğünde yapısal temellerimizi daha da güçlendireceğiz"

"Seracılıkta dijital teknolojileri desteklemeye başladık"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seracılığa sundukları imkanların yatırım teşvikleriyle sınırlı olmadığını belirterek, "KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz." dedi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde özel bir şirket tarafından kurulan Serakent'in tanıtımında konuşan Varank, yatırım sürecinin tüm aşamaları tamamlandığında milyarlarca dolarla ifade edebilecekleri bir üretim tesisini şehre kazandırmış olacaklarını söyledi.

Böylece 10 bin dekarlık alanda, 10 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağlanmasının mümkün olacağını vurgulayan Varank, "Anlayacağınız bu bir memleket meselesi. Biliyorsunuz üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık. Savunma sanayisinde nereden nereye geldiğimizi, başarılarımızı hepiniz biliyorsunuz ancak biz bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Gerek sanayinin alt sektörlerinde gerekse tarım gibi hayati alanlarda atılacak adımlarımız var. Yerli ve milli üretim öncülüğünde yapısal temellerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, seracılık yatırımlarını desteklemek için bakanlık olarak önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımlarının da öncelikli yatırım teşviklerinin cazip imkanlarından yararlanabileceğini kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Yine seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerimizde de iyileştirmeler sağladık. Eskişehir'in de dahil olduğu gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını arzu ediyoruz. Tam da bu noktada Serakent büyük bir potansiyele sahip. Sanayisiyle parlayan Eskişehir'i tarımda da ülkemizin marka şehirlerinden biri yapmak istiyoruz. Seracılığa sunduğumuz imkanlar sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil."

- Seracılıkta dijital teknolojilere destek

Varank, seracılığa sundukları imkanların yatırım teşvikleriyle sınırlı olmadığına değinerek, "KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Bu çağrımız kapsamında, akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de bunları kullanacak firmaları da desteklemiş olacağız. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmamız mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Serakent projesinin 8 yıllık yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olduğunu söyleyen Varank, bu başarının mimarının Türkiye'nin en büyük özel araştırma laboratuvarlarından biri olduğunu dile getirdi.

Şirketin ürettiği Ar-Ge çıktılarının bu tesis sayesinde ticarileşeceğini anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Bakın burada entegre bir sistem kuruluyor. Yani herhangi bir yatırımın çıktısı, başka bir yatırımın girdisi olma özelliğini taşıyor. Sıfır atıkla çalışan koca bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla, kaynak verimliliği ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından örnek alınacak bir projeyle karşı karşıyayız. Gururla ifade etmeliyim ki firmanın başarısında bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Bugüne kadar TÜBİTAK, şirketin 18 farklı projesine destek sağladı. Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren firma, 8 yıldır teknoparklardaki vergi muafiyeti ve SGK prim desteği avantajlarından faydalanıyor. KOSGEB de bazı destekleriyle yine bu firmamıza yardımcı oldu."

Varank, şirketin yeni başlattıkları sanayi doktora programının da aktif kullanıcısı olduğu bilgisini verdi.

- "Fikir geliştirenin ve üretenin her zaman yanındayız"

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 26 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için firmaya destek sağlayacaklarını aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda sanayi-üniversite iş birliğiyle 517 sanayide doktora öğrencisi yetiştireceğiz ve bunların istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu bursun yüzde 25’i firma tarafından karşılanacak. Mezuniyet sonrasında, bu araştırmacıların şirket bünyesinde istihdamı sağlanacak. Aslında vurgulamaya çalıştığım nokta şu: Üretimin Ar-Ge'sinden tutun da ticarileşmesine kadar olan her aşamasını bakanlık olarak destekliyoruz. Fikir geliştirenin ve üretenin her zaman yanındayız. Serakent projesi gibi projeler attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Hedefimiz Ar-Ge konusunda reel sektörün farkındalığını yukarılara çekerek, Mir Ar-ge gibi firmalarımızın sayısını artırmak. Şurasını kesin olarak biliyoruz ki Ar-Ge öncülüğündeki üretim, katma değer ve rekabet artışı olarak ekonomiye geri dönüyor. Bu da güçlü büyümeye ve istihdamı beraberinde getiriyor."

Eskişehir'i yatırımların merkezi yapmak istediklerini belirten Varank, 17 yıldır hiçbir ayrım gözetmeksizin bu ile hizmetlerin en güzellerini kazandırmanın gayreti içinde olduklarına dikkati çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'e yaptıkları yatırım miktarının 21 milyar lirayı geçtiğini kaydederek, "Eskişehir'in potansiyeli çok büyük. Türkiye gelişirken, maalesef Eskişehir yerelde hak ettiği gelişimi gösteremedi. Bunun da nedeni yerel yönetimdeki şanssızlığı. Şimdi 31 Mart'ta Eskişehir’in önünde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı Eskişehirli kardeşlerimin sahiplendiğini ben görebiliyorum. Burhan Sakallı Bey'i hepiniz Odunpazarı belediye başkanlığı döneminden tanıyorsunuz. Eskişehir'e katmak istediği çok şeyler var. İnşallah Eskişehir'de genel ve yerelin uyumunu yakaladığımız anda, Eskişehir şu 20 yılın kayıplarını hızla kapatacak." diye konuştu.

Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Bakan Varank, Eskişehir'de

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