FİNANS

Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Bilal Bayram, geçen yıl sebzelerini söküp, yerine diktiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayadan ilk hasadı aldı.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Bilal Bayram, geçen yıl sebzelerini söküp, yerine diktiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitayadan ilk hasadı aldı. Bayram, "Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi. Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde örtü altı sebze üreticiliği yapan Bilal Bayram, 1 yıl önce serasındaki domates, biber, patlıcan ve salatalıkları sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Bayram'ın 1,5 dönümlük serasındaki 1000 pitaya, meyve vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce ilk meyveleri toplayan Bayram, tanesinin 10 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Bilal Bayram, "Domates, biber, patlıcan gibi sebze türevlerinin üretim maliyeti yüksek olmaya başladı. Alternatif ürün arayışına girdik. Bu Uzak Doğu bitkisinin yurdumuzdaki seralarda yetiştirebildiğini fark ettik. Ülkemizin değişik bölgelerinde deneme amacıyla üretimler yapılmış. Onlardan da bilgi aldık. Geçen yıl temmuz ayında bu serayı tesis ettik. Ejder meyvesini diktikten 1 yıl sonra ilk meyvelerimizi hasat ettik. İlk meyvelerimizi Antalya Hali'nde, otellerde ve değişik yerlerde sattık. Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz" dedi. 'DİĞER ÜRÜNLERDEN DAHA FAZLA KAZANIYORUZ' Diğer örtü altı sebze ürünlerinde maliyetlerin çok yüksek olduğunu, bu yüzden kazançlarının düşük olduğunu aktaran Bilal Bayram, "Bu meyvede işçilik maliyetimiz çok düşük. Gübreleme, sulama maliyeti çok düşük olduğu için diğer ürünlerden daha fazla kazanıyoruz. Bitkimiz kimyevi gübrelere çok da ihtiyacı olmayan bir bitki. Hayvansal ve solucan gübresi gibi organik gübrelerle ara ara gübreleme yapıyoruz. Çok sık gübreleme yapmıyoruz. Aşırı suyu sevmiyor. Aşırı sulandığı zaman meyve kalitesi düşüyor. Aroması bozulabiliyor. Şeker oranı düşebiliyor" diye konuştu. 'SOĞUK TÜKETİLMEYİNCE ZEVK VERMİYOR' Pitayanın soğuk tüketilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, "Diğer meyveler gibi ılık tüketildiği zaman zevk vermeyen bir bitkidir. Tüketmeden önce buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Buzdolabınızın içinde 4 derecede, 3- 4 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Hiçbir deformeye uğramıyor. Vücudun alyuvar, akyuvar dediğimiz hücrelerini artırıyor. C vitamini, potasyum, kalsiyum bakımından çok zengin" dedi. 'GELİRİ EN AZ 2- 3 KAT FAZLA' Kumluca ikliminin pitayaya yaradığını, verim ve kaliteyi artırdığını vurgulayan Bilal Bayram, şunları söyledi: "İlk yıl olmasına rağmen beklentilerimizin 4- 5 kat üzerine çıktık. 300 veya 500 meyve almayı hesaplarken şu anda 2 bin- 3 bin meyve almayı hesaplıyoruz. Domates ve bibere göre geliri en az 2- 3 kat fazla. Bu işe sadece gelir olarak değil işçilik olarak da bakmak lazım. 2 veya 3 dönümlük domates, biber serasını en az 4- 5 kişiyle yapabiliyorsunuz. Ama 5 dönümlük pitaya serasını tek başınıza yapabilirsiniz. Çok yoğun işçiliği, çok yoğun ilaçlaması ve gübrelemesi yok. Yaz bitkisi olduğu için her türlü ihtiyacı havadan karşılanabiliyor. Yani bitki yaz döneminde fazla hastalanmıyor. Diğer sebzeler kış mevsiminde haşerelere karşı korunması gerekiyor. İşçilik, sulama ve gübreleme açısından bakarsak bu bitkinin getirisi en az 4-5 kat daha fazla."

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