FİNANS

Seraların ruhsat sorununa çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Sera yatırımlarının artması için açıklanan kredi paketinin ardından bu kez üreticiyi teşvik etmek ve yatırımların hızla yapılmasını sağlamak amacıyla ruhsat zorunluluğu kaldırıldı - Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz: - "Yapılan düzenlemeyle sera üreticisi 50-100 bin liralık ruhsat ve harç masrafından kurtuldu. Böylece sera kurulması kolaylaşacak"

DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından sera yatırımlarının artması için açıklanan kredi paketinin ardından, bu kez üreticiyi teşvik etmek ve bu yatırımların hızla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sera kurulumlarında ruhsat aranmaması için düzenleme yapıldı.

Tarımsal amaçlı seralar, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek. Bu kapsamda İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle etüt ve projelerin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğu zorunlu olacak. Seralar, ilgili idarece Ulusal Adres Bilgi Sistemi'ne ve kadastro paftasına işlenecek.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle de caddeye cephesi olmayan alanlarda sera kurulmasının önü açıldı. Buna göre, seralar için yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla cephe sağlama koşulu aranmayacak.

Düzenleme, sera yatırımlarının artmasını ve bu yatırımların hızlı şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyor.

- "Sera yatırımlarını teşvik edecek"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, sera yapımı için belediyelerden ruhsat alınması gerektiğini ve bu ruhsatların 50-100 bin lira gibi bedele mal olduğunu belirterek, "Yapılan düzenlemeyle üretici, bu ruhsat ve harç masrafından kurtulmuş oldu. Bunlar çiftçiye maliyet oluşturuyordu, maliyet kalkmış oldu. Böylece sera kurulması kolaylaşacak." dedi.

Sera kurulması için aranan "yola cephesi olma" şartının kaldırılmasının da sera kurulumunu kolaylaştıracağına işaret eden Kiraz, seranın artık yol kenarı yerine, arkadaki parsellere yapılabileceğini söyledi.

Kiraz, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından seralarla ilgili kredi paketi açıklanmıştı. Bu düzenleme de sera yatırımlarını teşvik edici bir diğer adım olacak. Getirilen harç muafiyeti insanları sera kurmaya yöneltecek. Büyük üretici için bu bedeller sorun değil ama küçük üretici için önemli bir katkı olacak. Onlar için özendirici ve teşvik edici etki yaratacak." diye konuştu.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladıBitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı
Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldıToplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ruhsat sera Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kira

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.