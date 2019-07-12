Seraların ruhsat sorununa çözüm

DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından sera yatırımlarının artması için açıklanan kredi paketinin ardından, bu kez üreticiyi teşvik etmek ve bu yatırımların hızla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sera kurulumlarında ruhsat aranmaması için düzenleme yapıldı.

Tarımsal amaçlı seralar, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek. Bu kapsamda İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle etüt ve projelerin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğu zorunlu olacak. Seralar, ilgili idarece Ulusal Adres Bilgi Sistemi'ne ve kadastro paftasına işlenecek.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle de caddeye cephesi olmayan alanlarda sera kurulmasının önü açıldı. Buna göre, seralar için yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla cephe sağlama koşulu aranmayacak.