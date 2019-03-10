Seramik atıklarından ürettikleri köpük betonla maliyeti düşürdüler

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Nazım Kunduracı ve öğrencisi Sinan Yılmaz, seramik atıklarından ürettikleri köpük beton ile hem kaliteyi artırdı hem de maliyeti yüzde 10 düşürdü.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Nazım Kunduracı ve son sınıf öğrencisi Sinan Yılmaz, 1 yıl önce seramik atıklarından beton tuğla üretmek için çalışma başlattı. Dr. Kunduracı ve Sinan Yılmaz, laboratuarda kurdukları sistemle testler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgedeki seramik fabrikalarından topladıkları atıklarla piyasadaki ürünlerle aynı kalitede beton tuğla üretildi. Üretilen köpük betonun yapılan testlerde maliyetinde yüzde 10 oranında düşüş sağlandı. Dr. Nazım Kunduracı, sanayicilerle yaptıkları toplantılarda iş insanlarının yaptığı öneri ve görüşleri dikkate alarak bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Sektörde böyle bir çalışma yapılması ihtiyacını gördüklerini anlatan Dr. Kunduracı, şöyle dedi: