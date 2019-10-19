Seramiksan Mersin'de bayi açtı

"Şu anda Türkiye'de 230'un üzerinde ana bayimiz, binin üzerinde de satış noktalarımız var. Önümüzdeki aylarda 5 mağaza daha açacağız. Seramiksan 110 yıllık geçmişi olan sanayici bir ailenin yaklaşık 26 yıldır üretim yapan bir fabrikası. Dolayısıyla biz bir milyon 500 bin metrekare kapasitede başladığımız bu yolculukta bugün 30 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim kapasitesine sahibiz. Bizim mağazamıza gelenler hem seramik hem de yapı kimyasallarında yani bir banyoda ihtiyaç duyulan bütün ürünleri buradan rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Üstelik bunlar dünyadaki en son trendleri yansıtıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bayinin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, firmalarının seramik sektöründe öncü olduğunu söyledi. Ülke genelinde şube açmaya devam ettiklerini dile getiren Çağlar, ürünlerini Mersin sektörüne sunmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

İnsanlarımız, beğendiği mekanları evine taşımak ve bunları yerinde görmek istiyor. Eskisi gibi sadece bir karoyu göstererek malzeme satma dönemi bitti. Bu sebeple bu tarz mağazalarda bu ürünleri göstermemiz gerekiyor. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Mersindeki bayimiz Mertaş İnşaat ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum."

Açılışa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da bayinin Mersin'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

