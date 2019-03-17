Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankurt 2018 Fuarı'nda sergiledi

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, vitrifiye grubunu Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı'nda (ISH 2019) sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, Unicera Fuarı’nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katıldığı ISH 2019 Fuarı'nda da vitrifiye serileriyle damga vurdu. Seramiksan’ın farklı renk ve modeldeki vitrifiye gurubu, fuarda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Seramiksan, vitrifiye grubunda yer alan su tasarrufu sağlayan ürünler, kanalsız rimless klozetler ve farklı modellerdeki lavabolarını fuarda sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, şunları kaydetti:

"Unicera İstanbul Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı'nda geniş ürün gamımızı sunduktan hemen sonra Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ISH 2019 Fuarı'nda ziyaretçiler ve sektör profesyonelleri ile buluştuk. Unicera Fuarı'nda olduğu gibi ISH 2019 Fuarı'nda da amacına son derece uygun olarak hazırlanmış özel bir stantta vitrifiye ürün gamımızı sunduk. Türkiye'nin en önemli vitrifiye üreticilerinden biri olarak dünyadaki en modern vitrifiye üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz farklı renk ve modeldeki ürünlerimize ISH 2019 Fuarı'nda ilgi yoğundu. Katılmış olduğumuz her iki fuarda da sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin ürünlerimizi beğenmesi bizi çok mutlu etti."

