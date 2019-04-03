FİNANS

Seramiksan'dan doğaya dönüş hissi uyandıran yeni ahşap serileri

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Seramiksan'ın yeni ahşap serileri Classic Wood, Nordik, Nova ve Ladin, Türkiye'de ilk kez özel kalıpta üretilen chevron formu ile eski ahşap döşemelerini anımsatıyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan’ın doğaya özlem duyanlar için geliştirdiği, doğal ahşap dokusuna sahip Classic Wood, Nordik, Nova ve Ladin serileri benzersiz chevron formuyla doğaya dönüş hissi uyandırıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, iç mekan dekorasyonlarında son yıllarda popüler olan "doğaya dönüş" teması, yaşam alanlarında kullanılan doğal malzemeler ile samimi ve sıcak mekanlar oluşturuyor.

Seramiksan’ın Fishbone koleksiyonunda yer alan, yeni ahşap serileri Classic Wood, Nordik, Nova ve Ladin, Türkiye’de ilk kez özel kalıpta üretilen chevron formu ile eski ahşap döşemelerini anımsatıyor. 40x60 santimetre ebadında, porselen karo olarak üretilen seriler birbirleriyle, bütünsel uyum içinde kullanılabilen Mix&Match döşeme şekline uygunluğuyla dekorasyonda yaratıcılığı ön plana çıkarıyor.

Ahşabın modern bir yorumu olan Nordik serisi, minimalist dekorasyon tarzını içinde barındıran beyaz, siyah ve gri renk paletiyle sakin ve huzurlu yaşam alanları yaratıyor.

Sıcak ahşap dokusunu, doğaya dönüş hissi ile buluşturan Classic Wood serisi de klasik ve zamansız bir görünüm sunuyor.Ladin ağacından ilham alan Ladin serisi ise yüzeyindeki çizgisel geçişler ile ahşabın doğallığını ve yalınlığını mekanlara taşıyor.

Ahşapta farklılık arayanlar için tasarlanan Nova serisi, yüzeyindeki rölyef etkisi ile doğanın dinlendirici atmosferini, akçaağaç ve ceviz gibi sıcak renkler ile buluşturuyor.

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