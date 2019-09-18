Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı

ERZİNCAN (AA) - Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, "Bugün Seramiksan fabrikamızda bin 600 çalışan ve yaklaşık 30 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden biri konumuna geldi. Yıllık 40 milyon doların üzerinde ihracat ile ürünlerini 5 kıtada 60 ülkeye gönderiyor." dedi.

Seramiksan'ın Erzincan'daki satış mağazası açılışına katılan Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Seramiksan'ın Türk seramik sektörünün öncü markalarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki seramik üreticilerinin İtalya ve İspanya'nın ardından Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisi konumuna geldiğini söyleyen Çağlar, şunları dile getirdi:

"Seramiksan Manisa'nın önde gelen sanayici ailelerinden Demirdöver'in 1994 yılında kurduğu ve 70 kişi ile 1,5 milyon metre kapasite ile üretime başladı. Bugün ise fabrikamızda bin 600 çalışan ve yaklaşık 30 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden biri konumuna geldi. Yıllık 40 milyon doların üzerinde ihracatı ile ürünlerini 5 kıtada 60 ülkeye gönderiyor."