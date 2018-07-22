Serbest bölgede istihdam arttı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Serbest Bölgesi'ndeki istihdam, yüzde 7'lik artışla 8 bin 851 kişiye ulaştı, Uluslararası Mersin Limanı ise Türkiye sıralamasındaki ikinciliğini 2018 yılında da korudu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 2018'in ilk 4 aylık ticari verilerine göre; liman başkanlığı bazında elleçlenen yük trafiğinde geçen yılın 4 aylık dönemindeki artış, 2018'de yerini yüzde 1'lik sınırlı azalışa bırakarak, 11,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu gelişmede ihraç edilen yüklerin geçen yıla göre artış hızındaki yavaşlamanın yanı sıra, ithal edilen yüklerin 2018'de azalışa geçmesi etkili oldu. Nisan 2018'de ise yük trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13'lük sert düşüşle yaklaşık 2,7 milyon tona gerilemesinde ithal edilen yüklerdeki hızlı daralmanın payı oldu. 2017'nin dört aylık döneminde elleçlenen yük miktarı ile Mersin, Türkiye genelindeki liman başkanlıkları arasında 2018'de 6'ncı sıraya geriledi.

MERSİN LİMANI SIRASINI KORUDU

Buna rağmen; elleçlenen koyteyner miktarında Ocak-Nisan dönemi bazında son 2 yıldır artış gözlemlendi. 2018'in söz konusu döneminde konteyner trafiğinin geçen yıla göre yüzde 8'lik artışla 529 bin 189 TEU'ya alışmasında hem yükleme hem de boşaltma yükleri etkili oldu. 2017 yılı Ocak- Nisan dönemide Mersin Limanı, elleçlenen konteyner miktarına göre Türkiye'deki konteyner limanları içerisinde 2'nci sıradaki yerini, 2018 yılında da korudu.

İSTİMDAM ARTIŞI

Öte yandan; Mersin Serbest Bölgesi'ndeki istihdam, vasıfsız işçi sayısındaki büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artışla 8 bin 851 kişiye ulaştı. Yılın 4 aylık döneminde kentteki ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 955'e ulaştı. Türkiye genelinde geçen yılki 10'uncu sıradaki yeri 2018'de de aynı kaldı. İthalatçı firma sayısı ise geçen yıla göre yüzde 6,9'luk artış ile 587'ye yükseldi, 2018'de de 10'uncu sırada yer aldı.

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