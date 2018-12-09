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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 09:07 | Son Güncelleme

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 9-10 Mart 2019'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 15 Ocak 2019 itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 7 Ocak 2019, tekrar katılacaklar için 20 Şubat 2019 olarak belirlendi.

Sınavlar, 9-10 Mart 2019'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

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resmi gazete serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları TÜRMOB

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