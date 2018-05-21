Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5280 liradan, avro 5,3220 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5260 liradan alınan dolar, 4,5280 liradan satılıyor. 5,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2810 lira olmuştu.
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