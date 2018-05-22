Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5780 liradan, avro 5,3940 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5760 liradan alınan dolar, 4,5780 liradan satılıyor. 5,3920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3940 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4010 lira olmuştu.
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