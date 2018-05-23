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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 09:11 | Son Güncelleme

Dolar 4,7840 liradan, avro 5,6300 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7840 liradan, avro 5,6300 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,7820 liradan alınan dolar, 4,7840 liradan satılıyor. 5,6280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6300 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4600 lira olmuştu.

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