FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Dolar 4,7860 liradan, avro 5,6020 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7860 liradan, avro 5,6020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,7840 liradan alınan dolar, 4,7860 liradan satılıyor. 5,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5870 lira olmuştu.

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avro dolar Serbest Piyasa

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