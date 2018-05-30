Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5550 liradan, avro 5,2660 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5530 liradan alınan dolar, 4,5550 liradan satılıyor. 5,2640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3050 lira olmuştu.
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