Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5530 liradan, avro 5,3810 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5510 liradan alınan dolar, 4,5530 liradan satılıyor. 5,3790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3810 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5670 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3840 lira olmuştu.
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