Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,4820 liradan, avro 5,2900 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,4800 liradan alınan dolar, 4,4820 liradan satılıyor. 5,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2900 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2830 lira olmuştu.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Doğuş dev AVM'sini satttı! İşte yeni sahibi
Bakan Özhaseki canlı yanında uyardı: Hapis cezası var
Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum