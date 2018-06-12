FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Dolar 4,5300 liradan, avro 5,3320 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5300 liradan, avro 5,3320 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5280 liradan alınan dolar, 4,5300 liradan satılıyor. 5,3300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5090 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3230 lira olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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